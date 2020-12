FDJ : reste au plus haut

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Faut -il y voir un signe ? En hausse de 2% à 35,6 euros, la FDJ évolue au plus haut de sa courte histoire boursière ce mardi alors qu'un jackpot historique de 200 millions d'euros est en jeu à l'EuroMillions ce soir. Le titre de l'opérateur de la loterie nationale est soutenu par une note de Redburn qui a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'achat'. La SocGen a de son côté réitéré son avis 'achat' et sa cible de 37,4 euros. Malgré la crise et quelques soubresauts en plein coeur de la pandémie, le groupe a fait preuve de résistance et ses performances opérationnelles se reflètent dans l'évolution du titre qui affiche un parcours impressionnant avec un gain de plus de 82% par rapport à un cours d'introduction de 19,5 euros.