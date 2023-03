FDJ renouvelle son soutien au football féminin

(Boursier.com) — FDJ réunit ses deux clubs partenaires, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, autour de l'opération "Buts pour Elles" afin de financer des associations sportives oeuvrant pour la féminisation du football. Lors des treize dernières journées de la Ligue 1 (de la 26e jusqu'à la 38e journée), FDJ versera 500 euros dans une cagnotte "Buts pour Elles" à chaque but inscrit par l'OM et le PSG.

A l'issue du championnat, les fonds récoltés seront reversés aux huit associations lauréates de l'appel à projets lancé et géré par le Fondaction du Football. Les projets retenus auront vocation à promouvoir la pratique du football féminin, la performance ou encore la féminisation de l'encadrement et de la gouvernance.

FDJ est fier de compter sur le soutien de deux ambassadeurs de prestige pour cette édition 2023 : Jean-Pierre Papin, joueur emblématique de l'OM et actuel ambassadeur exécutif du club, et Bernard Mendy, légende du Paris Saint-Germain.