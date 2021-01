FDJ renouvelle son partenariat avec la Ligue Nationale de Cyclisme

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FDJ reste engagée avec la Ligue Nationale de Cyclisme (LNC) pour deux ans supplémentaires. FDJ continuera ainsi d'être partenaire titre de la Coupe de France cycliste et partenaire des championnats de France de cyclisme sur route. FDJ entend ainsi poursuivre son engagement historique dans le cyclisme et notamment son soutien à l'organisation des seize épreuves de la Coupe de France FDJ.

Ce partenariat offre à FDJ une grande visibilité auprès des amateurs de cyclisme et du grand public sur les lignes de départ, les lignes d'arrivée et pendant la diffusion des épreuves de la Coupe de France cycliste FDJ, ainsi que lors des championnats de France de cyclisme sur route masculins et féminins, qui se dérouleront du 17 au 20 juin 2021.

Le renouvellement du partenariat avec la LNC s'inscrit dans la diversité des engagements de FDJ dans le cyclisme depuis 1997, année de la création de l'équipe cycliste masculine conduite par Marc Madiot. FDJ est aujourd'hui engagée auprès de trois équipes cyclistes : les équipes cyclistes masculines "Groupama-FDJ" WorldTour et Continentale, et l'équipe cycliste féminine "FDJ - NouvelleAquitaine - Futuroscope", qui évolue au sein du circuit UCI WorldTour féminin.

Enfin, pour la cinquième année consécutive, FDJ sera fournisseur officiel du Tour de France 2021.