FDJ recule malgré la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — FDJ cède 1,6% à 43,7 euros au lendemain de la confirmation de ses objectifs 2021. L'opérateur de la loterie nationale vise toujours un chiffre d'affaires de 2,2 MdsE, sur la base de mises de l'ordre de 18,8 MdsE, un taux de marge d'Ebitda supérieur ou égal à 22%, et un taux de conversion de l'Ebitda en cash-flow libre maintenu à plus de 80%.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de +5%, à 529 millions d'euros, sur la base de mises en hausse de +4%.

Oddo BHF maintient sa recommandation 'neutre' sur FDJ, qui bénéficie d'un profil de croissance résilient (croissance normative des mises de 3/7% par an, +7/8% en EBITDA), d'un bilan sain permettant un retour régulier aux actionnaires (dividende payout de 80%) et du M&A potentiel (consolidation des paris sportifs en France ?) mais semble bien valorisé sur son secteur. Par ailleurs, l'enquête de la Commission européenne devrait peser sur l'equity story de FDJ au cours des prochains mois, avec une procédure à priori longue (au moins 18 mois, procédures d'appels possibles). L'objectif est toujours fixé à 44 euros. Au cours actuel, FDJ se traite 14x VE/EBITDA 2022e, soit une prime de 5% vs secteur, un FCF yield de 4,1% et un dividend yield de 2,9%.