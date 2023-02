FDJ recule après des résultats solides et sans surprise

(Boursier.com) — Contre la tendance, FDJ recule de 3,3% à 37,2 euros malgré l'annonce de résultats annuels solides et en ligne avec les attentes du marché. Certains semblent en fait trouver la guidance 2023 un peu juste alors que le management vise un chiffre d'affaires 2023 en progression entre 4% et 5% et un taux de marge d'EBITDA courant maintenu à environ 24%. Fort de ces résultats, le management propose le versement d'un dividende de 1,37 euro par action, en progression de 10%, soit un taux de distribution de 85%, en ligne avec les objectifs du groupe.

Oddo BHF maintient son avis 'neutre' sur FDJ, qui bénéficie d'un profil de croissance résilient (croissance normative des participations de 5-6% par an, +7-8% pour l'EBITDA en 2022-2025), d'un bilan solide permettant des retours réguliers aux actionnaires et d'un potentiel de fusions et acquisitions, même si les enquêtes de la Commission européenne pourraient mettre le titre sous pression au cours des prochains mois, avec une décision qui pourrait ne pas intervenir avant la fin du premier semestre 2023. Au cours actuel, FDJ se négocie sur un ratio VE/EBITDA 2023e de 10,2, soit une prime de 5% par rapport à ses principaux pairs (Tabcorp, OPAP, Flutter, Entain).