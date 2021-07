FDJ publie un EBITDA de 261 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FDJ fait part d'une bonne dynamique malgré des restrictions liées à la crise sanitaire avec une normalisation rapide de l'environnement dès la mi-mai. Le Chiffre d'affaires ressort à 1,1 Milliard d'euros, en augmentation de près de +9% par rapport au 1er semestre 20191. Les mises ont été 9,2 Milliards d'euros, en hausse de 8% avec une progression sur toutes les activités (loterie +4% et paris sportifs +25 %) et sur tous les canaux de distribution, avec des mises digitales qui représentent 12% des mises totales.

L'EBITDA est de 261 millions d'euros, soit un taux de marge de 24,1% exceptionnellement amplifié par un décalage de charges commerciales sur le 2nd semestre lié au contexte sanitaire du 1er semestre.

Perspectives 2021 : maintien d'une bonne dynamique d'activité et accélération des investissements commerciaux au 2nd semestre

Ainsi, sur la base d'un environnement sanitaire stabilisé, FDJ prévoit pour l'ensemble de l'exercice 2021, des mises de l'ordre de 18,8 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, avec un taux de marge d'EBITDA supérieur ou égal à 22%.

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : "Le deuxième trimestre a confirmé une reprise de nos activités à des niveaux supérieurs à ceux enregistrés avant la crise. Nos mises sont en progression, à la fois sur le digital et dans notre réseau de points de vente. Sur l'ensemble du semestre, nous avons ainsi enregistré un chiffre d'affaires en hausse de près de 9 % par rapport à 2019. En l'absence de nouvelles mesures de restrictions liées à l'évolution de la situation sanitaire, le Groupe anticipe le maintien d'une bonne dynamique au second semestre et est confiant dans ses perspectives d'activité et de résultats dans le respect de son modèle de jeu responsable."