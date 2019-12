FDJ : précisions sur le tour de table

FDJ : précisions sur le tour de table









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 18 décembre 2019 par l'AMF, la société anonyme Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Actionnariat FDJ dont elle assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 21 novembre 2019, par suite d'une acquisition d'actions La Française des Jeux, le seuil de 5% des droits de vote de la FDJ et détenir, pour le compte du FCPE Actionnariat FDJ, 8.950.000 actions FDJ représentant 17.900.000 droits de vote, soit 4,69% du capital et 6,18% des droits de vote. Amundi AM a par ailleurs franchi en baisse, le 26 novembre, par suite d'une cession d'actions FDJ sur le marché, le seuil de 5% des droits de vote de la FDJ et détenir, pour le compte du FCPE Actionnariat FDJ, 6.856.284 actions FDJ représentant 13.712.568 droits de vote, soit 3,59% du capital et 4,74% des droits de vote.

Le déclarant a précisé détenir, au 17 décembre 2019, pour le compte du FCPE Actionnariat FDJ, 5.331.810 actions FDJ représentant 10.663.620 droits de vote, soit 2,79% du capital et 3,68% des droits de vote.