FDJ : poursuit son engagement en faveur du sport pour tous

(Boursier.com) — Partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et acteur de premier plan du financement du sport amateur en France, FDJ s'est associée à l'Agence nationale du Sport et à Paris 2024 pour encourager la pratique sportive de tous, avec l'opération "Gagner du terrain".

A l'initiative de FDJ, le dispositif "Gagner du terrain" vise à installer des équipements sportifs complémentaires en libre accès dans des communes du programme "Terre de Jeux 2024", lancé par Paris 2024, qui ont bénéficié d'installations sportives de proximité financées par l'Agence nationale du Sport.

Les équipements sportifs "Gagner du terrain" au Lude (Sarthe) ont été inaugurés le samedi 24 septembre, rue des 4 vents, en présence de Mme Béatrice Latouche, Maire du Lude, et Philippe Imbert, chargé des Opérations institutionnelles territoriales FDJ.

"Design actif"

L'objectif est d'inciter les habitants de la commune et de ses environs à la pratique sportive et d'élargir la cible des pratiquants habituels. Les équipements livrés à la commune du Lude comprennent une piste d'athlétisme équipée d'un chronomètre solaire, d'un podium multi-activités et d'éléments de "design actif" reproduits au sol.

Un QR code disposé sur chacun des équipements propose des vidéos pédagogiques comprenant différents niveaux d'exercices (débutant, intermédiaire ou confirmé), présentées par Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique et championne du monde de boxe, et ambassadrice du programme FDJ "Sport pour Elles" et du team d'athlètes olympiques et paralympiques "La FDJ Sport Factory."

Après Tremblay-en-France et Montargis, Le Lude est la troisième commune à bénéficier de ce dispositif. L'initiative "Gagner du terrain" prévoit qu'une cinquantaine de communes situées en zone urbaine et en zone rurale soient dotées de ces équipements d'ici 2024.