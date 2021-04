FDJ : peu de réactions après le point trimestriel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Peu d'évolution sur FDJ (-0,2% à 41,5 euros) au lendemain du point trimestriel de l'opérateur de la loterie nationale. Les mises ont progressé de 12% sur les trois premiers mois de l'année, à 4,6 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires s'est inscrit en progression de 5,2% à 538 millions d'euros. Le produit brut des jeux (PBJ = mises - gains des joueurs) a atteint 1,4 milliard d'euros, en croissance de +7,7%.

FDJ publiera ses résultats semestriels le 29 juillet après Bourse et communiquera dès que possible ses perspectives 2021.

A la suite de cette publication, Oddo BHF rehausse son hypothèse de croissance des mises sur 2021 (+18% vs +13.4% auparavant) notamment sur T2/T3 (paris sportifs). L'analyste maintient sa recommandation 'neutre' sur FDJ, qui bénéficie d'un profil de croissance résilient (croissance normative des mises de 3/6% par an, +5/7% en EBITDA), d'un bilan sain (cash rich) permettant un retour régulier aux actionnaires (dividende payout de 80%) et du M&A potentiel (consolidation des paris sportifs en France ?) mais qui semble bien valorisé sur son secteur. L'objectif est relevé de 38 à 41 euros.