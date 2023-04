FDJ : perd du terrain malgré un bon début d'année

(Boursier.com) — FDJ recule de 2% à 38,8 euros au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires de 662 millions d'euros, en hausse de 8% (+5,3% en pro-forma). La Française des Jeux a souligné que son activité a été bien orientée sur toute l'offre et tous les canaux de distribution. Elle a réiteré ses objectifs 2023 tant en termes de croissance d'activité que de taux de marge avec une progression du chiffre d'affaires entre +4% et +5%, sur la base d'un exercice 2022 pro-forma intégrant Aleda et L'Addition en année pleine, soit 2,514 MdsE. Le taux de marge d'EBITDA courant est attendu à environ 24%.

Concernant les sujets réglementaires, le Conseil d'Etat a confirmé le monopole de FDJ et a jugé que la durée du monopole (25 ans) n'était pas excessive. En parallèle, la Commission européenne doit toujours rendre sa décision sur la somme versée par FDJ à l'Etat français lors de la privatisation, en rétribution de ses droits exclusifs. FDJ espère une décision d'ici la fin de l'année.

Même si le premier trimestre s'est avéré supérieur à ses attentes, Oddo BHF maintient sa recommandation 'neutre' sur FDJ, qui bénéficie d'un profil de croissance résilient (croissance normative des mises de 5/6% par an, +8/9% en EBITDA 2022/2025e), d'un bilan sain permettant un retour régulier aux actionnaires et du M&A potentiel, mais l'enquête de la Commission européenne devrait continuer de peser sur l'equity story au cours des prochains mois, avec une procédure a priori longue (procédures d'appels possibles). L'objectif est inchangé à 38,5 euros. Au cours actuel, FDJ se traite 10,9x en VE/EBITDA 2023e, soit une décote de 20% vs ses principaux comparables (Lottery Corp, OPAP, Flutter, Entain), et sur un FCF yield de 5,5% et un dividend yield de 4,2%.