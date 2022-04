FDJ : pas encore le ticket gagnant ?

(Boursier.com) — FDJ recule de plus de 4% ce vendredi, de retour à 35 euros, alors qu'au 1er trimestre, l'opérateur a pourtant enregistré un chiffre d'affaires en progression de 14% par rapport au 1er trimestre 2021, à 613 millions d'euros, sur la base de mises en hausse de +10,2%, à 5,061 milliards d'euros.

"Le début d'année a été marqué par une forte croissance de l'ensemble de nos activités, sur tous les canaux de vente. La forte progression du chiffre d'affaires de la loterie et des paris sportifs est ainsi portée à la fois par notre réseau de 30.000 points de vente et par une activité en ligne solide. Nous sommes également très fiers de la notation de durabilité A1+ attribuée par Moody's ESG Solutions à FDJ pour la quatrième année consécutive. Cette bonne performance financière et extra-financière conforte notre stratégie de croissance durable et rentable, et nos perspectives 2022", commente Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ.

Dividende en vue

FDJ tiendra son assemblée générale le 26 avril, au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux, événement qui sera également retransmis en direct sur son site Internet...

A cette occasion, le groupe proposera à ses actionnaires un dividende de 1,24 euro par action au titre de l'exercice 2021. Sa mise en paiement interviendra le 4 mai. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté marginalement le curseur sur la FDJ de 43 à 42 euros en restant 'neutre' sur le dossier.