FDJ : "Partenaire Officiel" des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

(Boursier.com) — FDJ devient " Partenaire Officiel " des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à compter du 2ème trimestre 2020, et rejoint ainsi le programme national de partenariat de Paris 2024. Celui-ci s'inscrit dans la continuité de l'engagement de FDJ en faveur de l'organisation de la candidature, de son soutien aux athlètes français et de son statut de contributeur majeur du sport en France.

Le Groupe lance par ailleurs dès aujourd'hui "La FDJ Sport Factory" pour accompagner les sportifs de haut niveau dans leurs ambitions. Ce collectif réunit vingt-sept athlètes qui partagent tous un objectif de médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, 2022 et 2024.

FDJ, qui a été la première entreprise à soutenir activement la candidature de la France à l'organisation de Paris 2024, en lançant un jeu à gratter événementiel, commercialisera un nouveau programme de loterie sous licence à compter de 2020, et jusqu'en 2024. Il s'agira de jeux de loterie - jeu de grattage ou jeu de tirage - qui seront développés à chaque temps fort du projet.