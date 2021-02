FDJ : ParionsSport présente sa nouvelle campagne de communication

(Boursier.com) — ParionsSport , la marque de paris sportifs du groupe FDJ, présente sa nouvelle campagne de communication signée par l'agence Rosapark, qui a débuté dimanche 14 février en télévision et en affichage partout en France...

Depuis deux ans, ParionsSport s'est donné de nouvelles ambitions : gagner en modernité, et affirmer sa position de marque leader sur le marché français, avec la plus importante communauté de parieurs en France. Un enjeu de taille, qui s'est d'abord traduit par une refonte de ses sites et applications, des innovations dédiées et l'enrichissement de ses offres en ligne et en point de vente. La nouvelle campagne ParionsSport rappelle que le pari sportif est un moment de partage comme peut l'être le sport. Même s'il existe une volonté de performance individuelle, une recherche de distinction par l'expertise, il existe aussi un vécu du pari beaucoup plus collectif.

Que ce soit avant, pendant ou après le match, le partage fait partie intégrante de l'expérience du pari : les parieurs partagent leurs intuitions, leurs pronostics, leurs humeurs, ils se charrient, ils se consolent, ils célèbrent ensemble leur victoire...

L'intensité du pari ne prend toute sa force que lorsqu'elle est partagée, comme le rappelle la chanson " You'll never walk alone " sur laquelle repose la campagne. Cette chanson, bien connue des amateurs de football, est l'hymne de clubs très populaires, comme Liverpool, le Borussia Dortmund, ou encore le Celtic de Glasgow.

La campagne ParionsSport est notamment composée d'un film de cinquante secondes et de plusieurs formats courts, ainsi que d'une campagne d'affichage. Photographe de formation, la réalisatrice Lou Escobar a réussi à capter l'humanité des moments avec beaucoup de justesse et de modernité en transmettant l'intensité des moments partagés.

La campagne soutiendra toute l'année les temps forts de la marque et de l'actualité sportive, en premier lieu à l'occasion du Super pactole Loto Foot de deux millions d'euros du 6 mars.

Pour Richard Courtois, Directeur paris sportifs FDJ : "Grâce nos activités de paris en point de vente et en ligne, ParionsSport rassemble aujourd'hui la plus grosse communauté de parieurs en France, avec un fort ancrage local sur l'ensemble du territoire. Cette campagne nous rappelle que malgré le contexte actuel, le pari est plus fort quand on le vit ensemble. Nous avons souhaité à travers ce film retranscrire les sensations et les émotions vécues par les parieurs dans leurs moments de partage."