FDJ : ParionsSport, nouveau partenaire du PSG

(Boursier.com) — Nouveau partenariat de choix pour la FDJ. Le Paris Saint-Germain et le groupe opérant la loterie nationale à travers ses marques de paris sportifs, ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente, ont conclu un partenariat pour trois saisons. Les marques de paris sportifs du Groupe deviennent Partenaire Premium du club parisien jusqu'en 2025. "L'alliance des deux entreprises permettra d'offrir des expériences immersives et innovantes aux parieurs et aux fans. En choisissant de s'associer avec le club le plus titré de France, FDJ renforce sa place d'acteur de référence dans le secteur des paris sportifs et de sponsor majeur du sport en France ".