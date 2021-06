FDJ : 'ParionsSport' mise sur la Coupe d'Europe de football

(Boursier.com) — ParionsSport , la marque de paris sportifs de FDJ, va proposer une offre complète de paris sportifs sur les 51 matchs de l'UEFA Euro 2020, en ligne et dans les 27.000 points de vente proposant l'offre ParionsSport. Pour chaque rencontre de l'UEFA Euro 2020, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet, jusqu'à 150 paris seront proposés en point de vente et jusqu'à 220 paris en ligne, avec des cotes boostées sur certains évènements, en particulier sur les matchs de l'Equipe de France.

Le "live betting", ou pari en direct, exclusivement disponible sur ParionsSport en ligne, permettra de proposer jusqu'à 70 paris sur chacune des 51 rencontres.

Concernant Loto Foot, qui est une offre disponible exclusivement en point de vente, 32 listes seront proposées sur la compétition, avec des grilles à 7, 8, 12 ou 15 matchs. Au total, 4,5 millions d'euros minimum seront à gagner... Un Super Pactole Loto Foot de 2 millions d'euros sera notamment mis en jeu le vendredi 11 juin.

ParionsSport offrira également à ses parieurs, aux amateurs et au grand public des paris événementiels sur la compétition tels que : "qui remportera la compétition ?", "quel sera le meilleur buteur ?", ou encore " quels seront les vainqueurs de groupe ?".

L'UEFA Euro 2020 sera pour ParionsSport un évènement majeur cette année en termes de mises et de recrutement de nouveaux joueurs. Le football est, en effet, le sport sur lequel les parieurs misent le plus et il représente ainsi plus de la moitié des enjeux pour la marque.

Les paris sportifs représentent un axe stratégique de développement pour FDJ, avec 3,2 Milliards d'euros de mises en 2020, soit 20% des mises du Groupe. ParionsSport anime la plus importante communauté de parieurs en France, avec plus de 2,5 millions de joueurs, de constantes innovations et l'enrichissement permanent de son offre...