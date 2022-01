FDJ : nouvelle directrice commerciale

(Boursier.com) — Le Groupe FDJ annonce la nomination d'Isabelle Bastien en tant que directrice Commerciale, en charge de la supervision de la stratégie commerciale du groupe et du pilotage de la force de vente, ainsi que des équipes trade marketing. Elle est membre du Comité de direction du groupe. Isabelle Bastien, 50 ans, est diplômée de l'Ecole supérieure du commerce extérieur (ESCE) et de l'Institut d'administration des entreprises (IAE Paris).

Elle a commencé sa carrière au sein du groupe Coca-Cola en 1994, au département Marketing en France, en tant que chef de Marque pour les lancements Nestea et Minute Maid puis pour le développement des marques Fanta et Coca-Cola Light. En 2001, elle rejoint le département Commercial, où elle occupe successivement les fonctions de commercial Grands comptes, directrice Marketing opérationnelle, directrice de Projets stratégiques, directrice d'Enseignes GMS, et directrice nationale des Ventes. Depuis 2020, elle avait rejoint les équipes internationales The Coca-Cola Company, où elle était en charge de la négociation internationale avec le groupe Carrefour pour plus de trente pays.