FDJ : nouveau jeu à gratter autour de l'équipe de France olympique et paralympique à Tokyo

(Boursier.com) — Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de l'équipe de France olympique et paralympique, FDJ souhaite contribuer à rassembler les Français autour de la plus grande manifestation sportive mondiale. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité du soutien de FDJ aux athlètes français et de son statut de contributeur majeur du sport en France.

FDJ va notamment développer un programme de jeux autour de l'équipe de France olympique et paralympique et Paris 2024 sur les trois prochaines années, dont le premier jeu à gratter "Tous avec l'équipe de France olympique et paralympique" sera commercialisé le lundi 12 juillet.

Ce nouveau jeu à gratter à 10 euros permet de gagner jusqu'à 600.000 euros. Il présente une chance sur 3,24 de remporter un gain. Il sera disponible dans les 30.000 commerces de proximité proposant l'offre de jeu FDJ, en ligne sur www.fdj.fr et sur l'application mobile FDJ.

Le design du ticket est axé sur le soutien à l'équipe de France olympique et paralympique à Tokyo, avec la mise en avant des couleurs du drapeau français.