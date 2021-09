FDJ mécène de la Fondation du patrimoine

(Boursier.com) — Mécènes de la Fondation du patrimoine, le groupe FDJ et sa Fondation d'entreprise vont financer la restauration du site historique de l'association YMCA de Paris. Ce projet complètera la liste des sites sélectionnés dans le cadre de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. Situé rue Trévise, dans le IXe arrondissement de Paris, la YMCA comprend un foyer pour les jeunes étudiants ou travailleurs qui viennent s'installer à Paris, ainsi que diverses activités culturelles et sportives. Ainsi, cet immeuble accueille le plus vieux terrain de basket au monde !

Cette rénovation permettra au bâtiment, fragilisé par le temps, de retrouver sa dimension sociale au service de tous les habitants du quartier.

En avril dernier, FDJ a souhaité prolonger son engagement auprès de la Fondation du patrimoine jusqu'en 2024, pour un montant de deux millions d'euros. Ainsi, chaque année, FDJ choisira un projet spécifique parmi ceux proposés par la Fondation du patrimoine et lui allouera 500.000 euros pour contribuer à sa restauration. Pour sa part, la Fondation FDJ apportera une dotation annuelle de 200.000 euros en 2021 et en 2022. Celle-ci sera dévolue aux dispositifs d'insertion sociale et professionnelle qui seront impérativement déployés sur les chantiers des sites sélectionnés.

Le premier projet soutenu par le groupe sera donc la restauration du site de la YMCA. L'ambition du projet l'a convaincu, tout comme sa Fondation d'entreprise, d'apporter un soutien exceptionnel sur deux ans. Au total, FDJ versera donc à la Fondation du patrimoine un million d'euros et la Fondation FDJ 400.000 euros. Depuis 2018, la mobilisation de FDJ et de sa Fondation d'entreprise a déjà permis de contribuer au financement des projets de la Fondation du patrimoine à hauteur de 1,5 million d'euros.