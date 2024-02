FDJ : Le résultat net ressort à 425 ME

(Boursier.com) — La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France, annonce ses résultats 2023 et ses perspectives 2024. Le chiffre d'affaires ressort à 2.621 Millions d'euros, en progression de +6,5% et de +2,8% à périmètre comparable avec de solides fondamentaux de la loterie, +4,9% hors Euromillions et Amigo. Le groupe souligne la bonne dynamique des paris sportifs et des jeux en ligne en concurrence de +10,9%, confortée par une présence sur tous les segments de jeu. La direction souligne aussi la forte progression de l'ensemble des jeux en ligne avec une hausse de +18,8% du produit net des jeux (PNJ), à près de 13% du PNJ du Groupe.

L'EBITDA courant est de 657 ME, en hausse de +11,3%, soit une marge de 25,1%. Hors éléments de fin d'année non reproductibles, la marge serait de 24,3%. Le résultat net qui ressort à 425 ME a bénéficié du niveau élevé d'EBITDA courant et de la très forte variation du résultat financier.

Objectifs 2024 : progression du chiffre d'affaires des activités de loterie et de paris sportifs et jeux en ligne en concurrence en France de l'ordre de +5%. Avec la contribution des autres activités (International, Paiement & Services), la croissance du chiffre d'affaires du Groupe serait de l'ordre de +8%. Marge d'EBITDA courant de l'ordre de 24,5%.

Le 22 janvier 2024, FDJ a annoncé lancer une offre publique d'achat sur Kindred pour créer un champion européen des jeux d'argent et de hasard. L'OPA sera ouverte le 20 février 2024 pour une période de 9 mois. Sa réalisation restera notamment soumise à l'obtention des autorisations réglementaires.

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : "FDJ a réalisé cette année une croissance et des résultats solides. Le Groupe a franchi en 2023 une étape majeure dans la mise en oeuvre de sa stratégie avec la finalisation de l'acquisition de Premier Lotteries Ireland et de ZEturf. Le projet d'acquisition de Kindred, annoncé fin janvier, permettrait la naissance d'un champion européen et une création de valeur significative au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, dans le respect de notre modèle alliant performance et responsabilité."