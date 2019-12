FDJ : le juste prix ?

FDJ : le juste prix ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après une entrée en bourse flamboyante le mois dernier, le titre FDJ reste stable en bourse de Paris autour des 23,86 euros en cette fin d'année. Rappelons que le cours d'introduction retenu avait été de 19,50 euros pour les particuliers et de 19,90 euros pour les institutionnels.

En se séparant d'un peu plus de la moitié du capital de la FDJ, l'Etat a récupéré plus de 2 milliards d'euros dans la manoeuvre. Un montant qui a permis d'abonder un fonds public destiné à financer l'innovation. "Cette opération de privatisation de la Française des Jeux est un succès considérable", s'était félicité Bruno Le Maire, évoquant même un résultat au-delà des "espérances" du gouvernement...

Investisseurs et salariés heureux

En attendant de recevoir les premiers dividendes, les 500.000 actionnaires individuels qui ont souscrit à l'opération peuvent être satisfaits du parcours du titre depuis un mois. Les salariés, qui ont vu leur participation au capital passer de 5% à 7% (3,18 millions d'actions leur ont été allouées), devraient pour leur part davantage bénéficier des résultats croissants de leur groupe.

Enfin, côté brokers, la dernière note vient de Citigroup qui a entamé le suivi du dossier avec un avis "neutre" en ciblant un cours de 25 euros. L'analyste admet volontiers les multiples qualités et le rang de "champion national" qu'occupe la FDJ dans son domaine, mais souligne que la valorisation actuelle du titre est sans doute proche de son plein potentiel...