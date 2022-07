FDJ : le concert UBFT dépasse les 15% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 28 juillet à l'AMF, le concert composé de l'Union des Blessés de la Face et de la Tête (l'UBFT) et des Ailes Brisées et du bloc FNAM -à savoir la Fédération Nationale André Maginot (FNAM), l'Association des Mutilés de Guerre des Yeux et des Oreilles (l'AMGYO), l'Union Fédérale des Associations Françaises d'Anciens Combattants et Victime de Guerre (l'Union Fédérale), la CARAC et la France Mutualiste- a déclaré avoir franchi en hausse, le 25 juillet, le seuil de 15% du capital de la société La Française des Jeux (FDJ). Il détient 28.658.077 actions La Française des Jeux représentant 55.971.767 droits de vote, soit 15,004% du capital et 19,48% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions La Française des Jeux sur le marché.

Par le même courrier, le concert UBFT, les Ailes Brisées et FNAM déclare avoir franchi en hausse le seuil de 15% en raison de l'achat par l'UBFT d'actions La Française des Jeux par recours à des fonds propres, sans emprunt. D'ailleurs, l'UBFT envisage de renforcer sa position dans La Française des Jeux de 0,3% sur environ 3 mois. Cette série d'achats a débuté le 16 juin, par recours à ses fonds propres pour d'atteindre le pourcentage de 10,1% à titre individuel. Ces acquisitions amèneront le concert à environ 15,1% du capital et droits de vote.

Ce concert n'entend pas acquérir le contrôle de la société, ni demander de changement d'activité ou de stratégie de l'émetteur.

L'UBFT entend garder son siège au sein du conseil d'administration de La Française des Jeux, au même titre que la FNAM.

Rappelons qu'au titre du 1er semestre 2022, FDJ vient de délivrer un résultat net consolidé de 160 ME. Il progresse de 9,6%. La performance du 1er semestre ressort supérieure à la prévision. Néanmoins, compte tenu des incertitudes pesant sur l'évolution de l'environnement économique du 2e semestre, le Groupe ne révise pas à ce stade ses perspectives 2022.

Suite à cette publication l'action FDJ a pris 0,83% en bourse, à 34,2 euros.