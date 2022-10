FDJ : le chiffre d'affaires croît de 12% sur 9 mois

(Boursier.com) — La Française des Jeux (FDJ) réalise au 3e trimestre 2022, un chiffre d'affaires en croissance de +12% à 592 millions d'euros, sur la base de mises en hausse de +9%. Pour la loterie, la progression du chiffre d'affaires (+14% à 478 millions d'euros) est portée par celle des mises (+11%). Pour les paris sportifs, la stabilité du chiffre d'affaires (97 ME d'euros et des mises est attribuable à une base de comparaison 2021 élevée, avec les demi-finales et finale de l'UEFA Euro 2020 en juillet. La progression de +9% des mises sur les mois d'août et septembre reflète une bonne dynamique portée par l'actualité sportive.

En cumul à fin septembre, la progression du chiffre d'affaires est de +12%, à 1,805 milliard d'euros, avec des mises en hausse de +9%.

Perspectives 2022

La performance à fin septembre ressort supérieure aux prévisions du Groupe, après notamment un 1er semestre dont les résultats ont été amplifiés par une base de comparaison affectée par la crise sanitaire au 1er semestre 2021.

L'activité du Groupe bénéficiera de la Coupe du Monde de football de la FIFA au 4e trimestre ; compte tenu d'une base de comparaison importante pour la loterie en fin d'année 2021, avec plusieurs semaines de jackpots tirage élevés, FDJ prévoit un chiffre d'affaires du 2nd semestre en hausse de +6%.

Sur l'ensemble de l'exercice, FDJ anticipe dorénavant une hausse du chiffre d'affaires de plus de 8% ; un taux de marge d'Ebitda de l'ordre de 24%. Pour mémoire, le groupe FDJ prévoyait initialement un chiffre d'affaires annuel 2022 en progression de près de +5% avec une marge d'Ebitda supérieure à 23,5%.