FDJ lance une offre publique d'achat sur Kindred

(Boursier.com) — Pour mettre en oeuvre son ambition de devenir un acteur international des jeux d'argent et de hasard, FDJ annonce le dépôt d'une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital de Kindred, un des leaders européens des paris et jeux en ligne, exploitant notamment la marque Unibet.

Cette offre est faite au prix de 130 SEK par action de Kindred, coté au Nasdaq Stockholm. Le prix représente une prime de 24% sur le cours de clôture au 19 janvier 2024 et de 35% par rapport au cours moyen pondéré des trente derniers jours de cotation, et correspond à une valeur d'entreprise de 2,6 Milliards d'euros pour Kindred.

Cette acquisition donnera naissance à un champion européen au profil financier renforcé : FDJ et Kindred partagent des exigences élevées en matière de jeu responsable et un modèle d'affaires alliant performance et responsabilité.

Le Groupe combiné n'opérera que sur des marchés régulés localement ou en voie de l'être.

Cette opération sera créatrice de valeur pour les actionnaires de FDJ. Elle devrait notamment se traduire par un effet relutif supérieur à 10% sur le dividende par action, dès celui versé au titre de l'exercice 2025. Cette offre est unanimement recommandée par le conseil d'administration de Kindred.

5 actionnaires, détenant 27,9% du capital, se sont engagés de manière irrévocable à soutenir l'opération et à apporter leurs titres.

L'opération prend la forme d'une offre publique d'achat (OPA), qui sera ouverte le 19 février 2024 pour une période de neuf mois maximum. La réalisation de l'OPA restera soumise notamment à l'obtention des autorisations réglementaires et à l'acquisition par FDJ d'au moins 90% du capital de Kindred.

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : "Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui le projet d'acquisition de Kindred. Pleinement aligné avec notre stratégie, il permettra au groupe FDJ de présenter un profil encore plus diversifié et équilibré s'appuyant sur plusieurs piliers : les activités exercées en monopole, principalement la loterie, sur notre marché historique en France et, depuis novembre, en Irlande, avec l'acquisition de l'opérateur de la loterie irlandaise PLI ; et les activités exercées en concurrence sur le marché des paris sportifs et jeux en ligne en Europe. Sur ce marché, Kindred est un des acteurs majeurs alliant des marques fortes, une excellence technologique reconnue, un profil de croissance attractif et une approche engagée sur les enjeux de jeu responsable. De par leurs histoires respectives, leurs atouts stratégiques et leurs valeurs, FDJ et Kindred présentent une complémentarité forte et je me réjouis de pouvoir accueillir l'équipe de management et les nombreux talents de Kindred au sein du Groupe combiné à l'issue de cette opération. Celle-ci se traduira par un positionnement stratégique renforcé et une création de valeur significative au bénéfice de nos actionnaires et de l'ensemble des parties prenantes du Groupe."