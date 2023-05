FDJ lance un programme pour accompagner 1.000 femmes vers une pratique sportive régulière

(Boursier.com) — A l'occasion de son événement "Parcours de championnes", organisé ce jeudi 25 mai, la FDJ propose de contribuer aux frais d'inscription de 1.000 femmes désireuses de se lancer dans une pratique sportive régulière.

Acteur majeur et historique du sport en France, le groupe FDJ a ainsi réuni quatre grandes athlètes françaises reconnues : Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique et championne du monde de boxe ; Ysaora Thibus, vice-championne olympique par équipe et championne du monde d'escrime ; Diandra Tchatchouang, médaillée de bronze olympique avec l'équipe de France de basket-ball ; et Camille Ayglon-Saurina, vicechampionne olympique et championne du monde avec l'équipe de France de handball.

Ces championnes, rassemblées à l'initiative du groupe FDJ, ont pu partager leurs conseils en faveur d'une pratique sportive adaptée aux femmes, et ont témoigné sur leurs parcours

respectifs, souvent parsemés d'obstacles...