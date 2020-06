FDJ : la crise sanitaire a amputé l'EBITDA de 100 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Française des Jeux fera un point sur son activité et l'impact de la crise liée à la Covid-19 à l'occasion de son assemblée générale, qui se tiendra à huis-clos, ce jour à 15h.

A cette occasion, la FDJ confirme pour la période de confinement en France, un impact total proche de 200 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 100 millions d'euros sur l'EBITDA, correspondant à une baisse de près de 60 % des mises sur cette période. Des éléments détaillés aussi dans l'interview de Stéphane Pallez, la PDG, aux Echos du jour.

Le groupe confirme aussi la mise en oeuvre, dès le début de la crise, du plan d'économies de plus de 80 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2020, soit plus de 10 % de ses coûts fixes annuels et une trésorerie mobilisable à court terme de plus de 800 millions d'euros à fin mai.

A l'issue du confinement, le Groupe enregistre une reprise progressive de l'activité avec notamment la réouverture de la quasi-totalité de ses points de vente, la reprise des compétitions sportives, notamment de la plupart des championnats nationaux de football en Europe d'ici fin juin. La FDJ compte aussi commercialiser le jeu Amigo le 8 juin sur l'ensemble de son réseau.