FDJ : la belle série s'arrête là

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FDJ trébuche de 1,7% à 37,8 euros à la mi-journée à Paris et met ainsi fin à six séances consécutives dans le vert. Le flux vendeur sur l'opérateur de la loterie nationale est à relier à une note de Kepler Cheuvreux qui a abaissé sa recommandation sur le dossier à 'conserver' avec un objectif ajusté de 37 à 39 euros. Après la forte ascension de l'action depuis son arrivée sur le marché parisien fin 2019, le marché est plutôt partagé sur le titre. Selon le consensus 'Bloomberg', 3 analystes recommandent encore d''acheter' la FDJ, 6 sont à 'conserver' et un à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 37,08 euros.