FDJ : l'UBFT prend un nouveau ticket

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 17 août à l'AMF, l'Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 16 août, le seuil de 10% du capital de la société La Française des Jeux. Elle détient individuellement 19.107.888 actions FDJ représentant 37.835.278 droits de vote, soit 10,004% du capital et 13,15% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions La Française des Jeux sur le marché.

A cette occasion, le concert composé de l'Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) et des Ailes Brisées et du bloc FNAM n'a franchi aucun seuil.

L'action FDJ est actuellement sur un cours de 34,68 euros.