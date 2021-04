FDJ : l'activité reste bien orientée

FDJ : l'activité reste bien orientée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Française des Jeux, premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France, annonce ses mises et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021. Par rapport au 1er trimestre 2020, les mises ressortent en hausse de 12%, à 4,6 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de +5,2% à 538 millions d'euros. Par rapport au 1er trimestre 2019, les mises sont en hausse de 6% et chiffre d'affaires en progression de 4% avec une dynamique confirmée des paris sportifs et une bonne performance de Loto et Euromillions.

Les gains des joueurs ressortent à 3,1 milliards d'euros, en progression de près de +14%, soit un taux de retour aux joueurs (TRJ) de 68,7%, à comparer à 67,5% au 1er trimestre 2020. La progression du TRJ reflète principalement le poids relatif plus important des paris sportifs dont le TRJ a enregistré une forte augmentation, liée notamment à une succession de matchs de football gagnés par les favoris.

Ainsi, le produit brut des jeux (PBJ = mises - gains des joueurs) ressort à 1,4 milliard d'euros, en croissance de +7,7%, et le produit net des jeux (PNJ = PBJ - prélèvements publics sur les jeux), progresse de +5,1%.

Le chiffre d'affaires du groupe FDJ ressort ainsi sur la période à 538 millions d'euros (+5,2%).

Assemblée générale

FDJ tiendra son assemblée générale le 16 juin prochain. Compte tenu du nombre significatif de ses actionnaires, qui ne lui permet pas de garantir le respect des mesures de distanciation physique et la sécurité sanitaire des actionnaires et des collaborateurs dans le cas d'une assemblée générale in situ, le Groupe a décidé de la tenir à huis clos et de la diffuser sur son site Internet.

Prochaine communication financière du Groupe

FDJ publiera ses résultats semestriels le 29 juillet après Bourse et communiquera dès que possible ses perspectives 2021.

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : "Malgré un environnement toujours affecté par le contexte sanitaire, le premier trimestre confirme la bonne orientation de nos activités, avec des mises qui dépassent les niveaux enregistrés avant la crise. Après avoir atteint près de 10 % de l'activité en 2020, les mises digitales poursuivent leur croissance à un rythme élevé et l'activité du réseau se maintient. Le programme d'évènements pour la loterie et un calendrier sportif dense, avec notamment l'Euro de football, devraient nous permettre de poursuivre cette dynamique dans les mois à venir."