FDJ : jackpot monumental

(Boursier.com) — Demain mardi, FDJ et l'ensemble de la communauté Euromillions proposent, pour la première fois, un jackpot historique de 220 millions d'euros. Si ce jackpot est remporté en France, il s'agira du plus gros gain de l'histoire de FDJ mais aussi du record dans l'ensemble de la communauté européenne. Actuellement, le record s'élève à 210 millions d'euros, remporté par un joueur suisse en février dernier. En France, le plus gros jackpot a été gagné en décembre 2020 à hauteur de 200 millions d'euros. Le jackpot plafond actuel est fixé à 220 millions d'euros. Il peut être mis en jeu pendant cinq tirages consécutifs, avant d'être forcément remporté ou partagé. A la fin de ce cycle, le plafond augmentera de 10 millions d'euros pour atteindre 230 millions d'euros. Le même mécanisme s'appliquera jusqu'à un plafond maximum de 250 millions d'euros.

Depuis le lancement du jeu en février 2004, 516 jackpots ont été remportés dans l'ensemble de la communauté Euromillions. Le Royaume-Uni comptabilise 114 gagnants ; la France se classe deuxième tout comme l'Espagne avec 112 gagnants. Pour rappel, il s'agit des trois pays à l'origine de la création du jeu. Depuis, ils ont été rejoints par six autres pays. La communauté Euromillions comprend désormais la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Irlande, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg.