FDJ : Goldman Sachs plombe le titre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Début de journée compliqué pour la FDJ qui abandonne 3,4% à 41,6 euros et enchaîne une troisième séance dans le rouge. La pression vendeuse sur l'opérateur de la loterie nationale est à relier à une note de Goldman Sachs qui a dégradé le titre à 'vendre' avec une cible maintenue à 40,5 euros. L'action a augmenté d'environ 90% depuis son introduction en bourse, et le titre se négocie désormais avec une une prime par rapport au secteur des jeux, malgré un potentiel de croissance des bénéfices plus faible, selon GS.

Les analystes sont désormais très partagés sur le dossier puisque selon le consensus 'Bloomberg', 2 sont à l''achat', 10 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 45,89 euros.