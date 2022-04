FDJ et la Fédération Française de Cyclisme dévoilent la Coupe de France Elite Femmes FDJ

(Boursier.com) — A près de 100 jours du grand départ du Tour de France Femmes depuis le pied de la tour Eiffel, la Fédération Française de Cyclisme et le groupe FDJ s'associent pour lancer la première édition de la Coupe de France Elite Femmes FDJ. Composée de huit manches qui se dérouleront chacune sur une journée, la Coupe de France Elite Femmes FDJ porte l'ambition de faire rayonner le cyclisme féminin tricolore, à l'approche d'échéances sportives cruciales (Tour de France Femmes avec Zwift, Championnats d'Europe de Munich 2022, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024...), et d'offrir un nouveau terrain d'expression et de performance aux cyclistes françaises.

La compétition, qui débutera le dimanche 17 avril avec le Grand Prix Féminin de Chambéry, sera ouverte à l'ensemble des formations membres de l'Union Cycliste Internationale (UCI), qu'elles soient françaises ou internationales. Les équipes françaises de N1 seront également invitées par les organisateurs des huit manches. Elles pourront ainsi se frotter aux meilleures équipes actuelles et participer au classement général de cette compétition. Ce sera l'occasion de mettre en lumière et de faire progresser les jeunes talents nationaux aux côtés des coureuses les plus expérimentées du peloton féminin international.