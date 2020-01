FDJ : deux analystes débutent le suivi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La FDJ consolide de 2,2% à 23,5 euros en cette fin de semaine. Selon nos informations, Exane BNP Paribas a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'neutre' et un objectif de 24,5 euros. Fin décembre, Citi a également entamé la couverture du dossier avec une recommandation 'neutre' et une cible de 25 euros. "La direction continue de cibler des acquisitions dans les paris sportifs qui pourraient lui permettre d'accroître son envergure mais aussi de se développer dans le poker et les courses de chevaux", expliquait le courtier américain, qui soulignait également que les actionnaires pourraient être déçus par un moindre retour de cash qu'anticipé.