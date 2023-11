FDJ boucle le rachat de l'opérateur de la loterie nationale irlandaise

(Boursier.com) — FDJ a finalisé l'acquisition de la totalité du capital de Premier Lotteries Ireland (PLI), qui détient les droits exclusifs d'exploitation de la Loterie nationale irlandaise jusqu'en 2034. Cette annonce fait suite à l'approbation accordé par le régulateur de la loterie nationale irlandaise début octobre.

L'acquisition de PLI, finalisée aujourd'hui, est la première opération du Groupe exploitant une loterie hors de France.

Stéphane Pallez, Président-directeur général du groupe FDJ, a déclaré : "La Française des Jeux ouvre un nouveau chapitre de son histoire en concrétisant son ambition d'étendre sa présence à l'international en tant qu'opérateur de loteries et de jeux en ligne. Les synergies entre FDJ et Premier Lotteries Ireland s'appuieront sur nos compétences respectives et reconnues pour proposer aux Irlandais une offre de jeux récréative et responsable."

En 2022, Premier Lotteries Ireland a enregistré un chiffre d'affaires brut des jeux (PJB) de 399 millions d'euros et un chiffre d'affaires net des jeux de 140 millions d'euros avec une marge d'EBITDA comparable à celle de FDJ. PLI détient la licence de la Loterie nationale irlandaise depuis 2014 et détient les droits exclusifs pour l'exploiter jusqu'en novembre 2034.

Avec plus de 200 collaborateurs, Premier Lotteries Ireland propose une gamme d'une quarantaine de jeux, disponibles à travers un réseau diversifié de plus de 5 300 points de vente ainsi qu'en ligne, avec plus de 15 % de ventes numériques. Les jeux de tirage représentent les deux tiers de ses ventes et les jeux à gain instantané un tiers. En 2022, PLI a redistribué 65 % de son revenu brut des jeux (PJB), soit près de 260 millions d'euros, à plus de 4 000 associations caritatives et bonnes causes.