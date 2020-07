FDJ : bingo !

(Boursier.com) — FDJ flambe de 11% à 29,9 euros en début de séance, les opérateurs se montrant rassurés par le point sur l'activité de la loterie nationale. Si le groupe a vu ses revenus reculer de 15% au premier semestre à 849 millions d'euros, et que son bénéfice net a été divisé par près de deux à 50 ME, il note que la reprise progressive depuis la sortie du confinement mi-mai s'est accélérée avec le retour graduel des compétitions sportives, notamment de la plupart des championnats nationaux de football en Europe, et le redémarrage d'Amigo le 8 juin. Ainsi, sur le semestre, le recul des mises a été limité à -18% par rapport au 1er semestre 2019. Par ailleurs, dès mi-juin, FDJ a retrouvé un niveau d'activité comparable à celui de 2019...

A l''achat' sur le dossier, la SocGen revalorise le dossier de 26,6 à 30,9 euros tandis qu'Oddo BHF porte sa cible de 26 à 30 euros ('neutre').