FDJ : bien noté !

(Boursier.com) — Pour la 4è année consécutive, le groupe FDJ s'est vu attribuer la notation de durabilité 'A1+' par Moody's ESG Solutions, un fournisseur d'évaluations et de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cette notation de durabilité au plus haut rang confirme la position de FDJ parmi les entreprises évaluées les plus actives au regard des critères ESG.

Le Groupe se classe à la 15e position sur près de 5.000 entreprises mondiales suivies par Moody's ESG Solutions. Au sein du secteur Hôtels, Loisirs et Services, composé de 45 sociétés internationales, qui intègre les acteurs des jeux d'argent, FDJ occupe la première place du classement.

Le score ESG de 72/100 de FDJ, en hausse de +2 points par rapport à l'exercice précédent et de +6 points par rapport à 2020, confirme la pertinence de sa politique RSE qui a permis d'obtenir ces bons résultats extra-financiers. FDJ obtient 70/100 sur les critères environnementaux, 74/100 sur les critères sociaux et 69/100 en matière de gouvernance ; ces résultats sont au-dessus des moyennes du secteur Hôtels, Loisirs et Services, respectivement à 32/100, 33/100 et 45/100.