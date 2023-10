FDJ : beau joueur ?

(Boursier.com) — FDJ monte de 0,5% ce jeudi à 30,55 euros, alors que le chiffre d'affaires de la Française des Jeux à la fin septembre était de 1,875 milliard d'euros. A périmètre comparable, la progression sur 9 mois est ressortie à +1% et à +5% hors Amigo et Euromillions. Cette performance est solide et en ligne avec celle du 1er semestre. Avec l'intégration du groupe ZEturf et de son activité de paris hippiques, FDJ complète son offre de jeux en ligne et devient le 4e opérateur du marché des paris sportifs et jeux en ligne en concurrence en France, avec une part de marché supérieure à 10%.

L'acquisition de Premier Lotteries Ireland (PLI), autorisée par le régulateur de la loterie irlandaise début octobre, devrait être finalisée début novembre. Le plan stratégique en cours d'élaboration vise à accélérer la croissance et accroître la rentabilité de PLI...

Objectifs 2023 ajustés

Pour 2023, FDJ vise un chiffre d'affaires en progression de l'ordre de +5%, soit entre +1,5% et +2% à périmètre comparable, avec un taux de marge d'Ebitda courant maintenu à environ 24% grâce à la bonne maîtrise des charges.

FDJ a donc ajusté partiellement ses ambitions, puisqu'à fin juillet, le groupe avait communiqué des objectifs 2023 d'un chiffre d'affaires en progression supérieure à +5%, et supérieur à +3% à périmètre comparable. Le taux de marge d'Ebitda courant était déjà justement attendu à "maintenu à environ 24%".

FDJ bénéficiera par ailleurs d'un niveau élevé de résultat financier, attendu en quasi-doublement par rapport à celui enregistré à fin juin. Le groupe rappelle son engagement de distribuer entre 80% et 90% de son résultat net consolidé.

Parmi les derniers avis de brokers, Citi est à la vente sur la FDJ avec un objectif de cours ramené de 31 à 27,80 euros, tandis que Goldman Sachs a aussi maintenu sa recommandation à la vente en abaissant son objectif de cours à 30,50 euros...