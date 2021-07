FDJ aux côtés des sportifs français à Tokyo

FDJ aux côtés des sportifs français à Tokyo









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Partenaire majeur du sport, FDJ sera aux côtés des sportifs français à Tokyo. Le Groupe souhaite rassembler les Français autour de l'équipe de France olympique et paralympique, encourager et mettre en lumière les performances de ces athlètes, notamment celles des sportives et des sportifs de son collectif "La FDJ Sport Factory".

Dans la continuité de l'accompagnement des jeunes champions mené depuis près de trente ans, le Groupe a lancé, en 2019, "La FDJ Sport Factory" pour accompagner des sportifs français de haut niveau dans la réalisation de leurs ambitions. Ce collectif réunit vingt-sept athlètes et une pépinière de jeunes talents, qui partagent tous un objectif de médaille à Tokyo, à Pékin en 2022 et à Paris en 2024.

24 d'entre eux sont qualifiés pour Tokyo, parmi lesquels Samir Ait Said (gymnastique), l'un des deux porte-drapeaux de la sélection tricolore, Cassandre Beaugrand (triathlon), Laurent Chardard (natation paralympique), Johanne Defay (surf), Romane Dicko (judo), Kevin Mayer (décathlon) ou Alexandra Tavernier (lancer de marteau).

Une campagne pour "faire gagner le sport"

Dans la continuité de la campagne d'image "Et voir la France gagner", qui dévoilait la nouvelle plateforme de marque du Groupe en début d'année, FDJ en a lancé, le 19 juillet en télévision, une déclinaison qui illustre le soutien de FDJ au sport français.

Sur le rythme d'un slam, ce nouveau film de vingt-cinq secondes met en scène l'émotion, la ferveur et la passion d'une dizaine de champions soutenus par FDJ. Le film est accompagné d'une campagne d'affichage constituée de dix affiches mettant chacune à l'honneur un athlète.

Le Groupe sera aussi présent sur les réseaux sociaux avec des contenus exclusifs et populaires. Avec les relais 'LesFrançaisesdesJeux' et 'LesFrançaisdesJeux', le public pourra soutenir et partager en direct les exploits des athlètes français et, plus particulièrement, ceux de "La FDJ Sport Factory", de jour comme de nuit.

FDJ a été la première entreprise à soutenir activement la candidature de la France à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Groupe était déjà partenaire de l'équipe de France olympique à Sydney en 2000, à Athènes en 2004, à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et à Rio en 2016.