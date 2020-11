FDJ : au sommet pour sa première bougie en Bourse

(Boursier.com) — FDJ grimpe encore de 3,6% à 35,8 euros en cette fin de semaine, en hausse pour la cinquième séance consécutive, et au plus haut de sa jeune histoire boursière. Les investisseurs qui auront misé sur l'opérateur de la loterie nationale lors de son introduction en bourse, il y a tout juste un an, ne doivent pas regretter leur choix.

Pandémie de coronavirus oblige, les plus de 500.000 particuliers qui avaient participé à l'IPO ont néanmoins sans doute eu quelques sueurs froides lorsque l'action est tombée à 18,3 euros à la mi-mars, en plein coeur de la première vague de Covid-19. Un plancher qui semble désormais bien lointain tant la valeur a depuis repris des couleurs. Malgré la crise, le groupe a fait preuve de résistance et ses performances se reflètent dans l'évolution du titre qui affiche un parcours impressionnant avec un gain de plus de 82% par rapport à un cours d'introduction de 19,5 euros.

Pour ceux qui ont raté le coche, tout n'est pas perdu. Un jackpot de 130 millions d'euros est en jeu à l'Euromillions ce vendredi.