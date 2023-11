FDJ annonce la construction de 21 nouveaux terrains de sport grand public en amont des JO de Paris 2024

(Boursier.com) — A l'occasion du Salon des Maires et des Collectivités locales 2023, le groupe FDJ a dévoilé, devant les élus locaux de France, les vingt-et-un sites lauréats de l'édition 2023 du programme "Gagner du Terrain".

Lancé à l'initiative du groupe FDJ, partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et acteur majeur du sport en France, le dispositif "Gagner du terrain" permet de financer des équipements sportifs gratuits et en libre accès, dans des communes réparties sur l'ensemble du territoire.

Avec le concours de l'Agence Nationale du Sport (ANS) et du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, "Gagner de terrain" permet de contribuer à l'ambition de léguer aux Français un héritage tangible et durable dans la continuité de Paris 2024.

Les 21 nouveaux équipements sportifs, répartis sur 17 communes de France, qui sont également désormais labellisées Terre de Jeux, bénéficieront d'un financement de FDJ afin de créer, d'ici le coup d'envoi des Jeux, un espace sportif de plein-air visant à encourager la pratique sportive au quotidien.

Les 21 lauréats "Gagner du Terrain" - Edition 2023

Arnac-La-Poste, Haute-Vienne

Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne

Bourgs-sur-Colagne, Lozère

Cavaillon, Vaucluse

Ceyzérieu, Ain

Dannemarie, Haut-Rhin

Fleurance, Gers

La-Roche-Chalais, Dordogne

Loubeyrat, Puy-de-Dôme

Oraison, Alpes-de-Haute-Provence

Paris 11ème,

Paris 15ème

Paris 17ème,

Paris 19ème

Paris 20ème

Sainte-Florine, Haute-Loire

Saulx, Haute-Saône

Senones, Vosges

Signy-Le-Petit, Ardennes

Torcé-Viviers-en-Charnie, Mayenne

Verneuil-sur-Indre, Indre et Loire