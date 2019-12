FDJ annonce la conclusion d'un contrat de liquidité

(Boursier.com) — La Française des Jeux, premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France, annonce confier à Exane BNP Paribas la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité à compter du 23 décembre 2019 et pour une première période s'achevant au 31 décembre 2019, poursuivie ensuite sur une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF no 2018-01 du 2 juillet 2018. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par Exane BNP Paribas de l'action FDJ sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les moyens affectés à sa mise en oeuvre sont de 3.000.000 euros en espèces. Un apport complémentaire en espèces de 3.000.000 euros, pourra être envisagé en fonction de l'évolution de la liquidité de l'action FDJ et notamment en cas de classement de l'action FDJ en "Titres de capital liquides" telle que cette notion est définie dans la Décision de l'AMF.

Ce contrat pourra être suspendu

dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la Décision AMF no2018-01 du 2 juillet 2018 ;

en cas de détention d'un nombre d'actions égal au maximum décidé par l'Assemblée Générale de la Société, compte-tenu notamment des titres déjà détenus par la Société, conformément à l'article L. 225-210 du Code de commerce ;

en cas cotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée Générale de la Société ;

en cas d'arrivée à l'échéance ou de suspension de l'autorisation de rachat d'actions par l'Assemblée Générale de la Société ;

à la demande expresse de la Société pour une période qu'elle définit.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par la Société à tout moment et sans préavis, ou par Exane BNP Paribas avec un préavis d'un mois.