FDJ ajuste ses perspectives en hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe FDJ annonce une excellente performance opérationnelle marquée par 8% de croissance du chiffre d'affaires et 9% de croissance de l'EBITDA avec un ajustement à la hausse des perspectives 2020 et la confirmation des ambitions stratégiques de moyen terme du Groupe.

La Française des Jeux (FDJ) a fait part de mises en hausse de +9%, à 17,2 milliards d'euros, et de +8% hors impact des cycles longs exceptionnels Loto et Euromillions. La croissance est portée par toutes les activités : tirage, jeux instantanés et paris sportifs. Les mises en point de vente sont en augmentation de +7%, à 16,1 milliards d'euros, et les mises numérisées en hausse de +39%, à 3,4 milliards d'euros, représentant près de 20% des mises totales

Le Chiffre d'affaires est de 1.956 millions d'euros, en progression de +8%. L'EBITDA progresse de 9%, à 346 millions d'euros. La Marge d'EBITDA est stable à 17,7%.

Perspectives 2020 ajustées à la hausse

Le groupe table sur une poursuite d'une dynamique positive en 2020, grâce, notamment, à une année riche en évènements (relancement d'Euromillions, lancements de nouveaux jeux instantanés, UEFA Euro 2020). Par rapport à une base comparable 2019 retraitée, la FDJ vise désormais une hausse des mises supérieure à +5%, une croissance du chiffre d'affaires de +5%, et une marge d'EBITDA maintenue à plus de 20%.

Les perspectives passent aussi par la confirmation d'une forte génération de cash-flow et de l'objectif de distribution de 80% du résultat net consolidé, ainsi que par le maintien d'une importante contribution économique et sociale du Groupe.

En 2019, la contribution a été de 5,7 milliards d'euros au PIB avec 53.700 emplois pérennisés ou créés, dont 21.900 dans le réseau de 30.000 points de vente FDJ.