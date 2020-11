FDJ : agenda de communication financière 2021

FDJ : agenda de communication financière 2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France, annonce son agenda de communication financière pour 2021. Les diffusions se feront aux dates suivantes...

- 12 février 2021 : Mises et Résultats 2020 (avant ouverture)

- 15 avril : Mises et chiffre d'affaires 1er trimestre 2021 (après clôture)

- 27 avril : Assemblée générale

- 29 juillet : Mises et résultats 1er semestre 2021 (après clôture)

- 14 octobre 2021 : Mises et chiffres d'affaires 3ème trimestre 2021 (après clôture).