(Boursier.com) — La Française des Jeux (FDJ) a signé un accord pour l'acquisition de Premier Lotteries Ireland (PLI), qui détient les droits exclusifs pour opérer la loterie nationale irlandaise jusqu'en 2034. FDJ acquiert la totalité du capital de Premier Lotteries Ireland pour une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros.

"Je suis fière d'accueillir Premier Lotteries Ireland, partenaire historique de la communauté Euromillions, au sein du groupe FDJ, qui devient ainsi pour la première fois opérateur d'une loterie à l'étranger. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement international et dans notre coeur de métier", déclare à cette occasion, Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ. "FDJ poursuit ainsi son développement, tout en restant fidèle à son modèle de jeu récréatif, responsable et redistributif. Nous nous réjouissons de travailler ensemble et de tirer parti de toutes les opportunités d'enrichissement mutuel"

Rappelons qu'en 2022, le marché irlandais des jeux d'argent et de hasard se situait au 7ème rang européen et près de 76% des adultes irlandais ont joué à un jeu de loterie. Premier Lotteries Ireland a redistribué 65 % de son produit brut des jeux (PBJ)2 de 399 millions d'euros à plus de 4 000 associations caritatives, soit près de 260 millions d'euros. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros avec une marge d'EBITDA comparable à celle du groupe FDJ.

Avec plus de deux cents collaborateurs, Premier Lotteries Ireland propose une offre d'environ 45 jeux, commercialisés dans un réseau diversifié de plus de 5 300 points de vente, et en ligne, avec plus de 15 % de mises digitales. Les jeux de tirage représentent deux-tiers de ses mises et les jeux instantanés un tiers.

La finalisation de cette transaction reste soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l'autorisation du régulateur de la loterie nationale irlandaise, qui devrait intervenir au second semestre 2023.