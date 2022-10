FDE : un environnement de prix toujours favorable

(Boursier.com) — FDE , producteur d'énergie à empreinte carbone négative, présente un chiffre d'affaires sur le premier trimestre de l'exercice 2023 (clos au 30 septembre 2022) s'élevant à 9,7 ME, en hausse de +232%, principalement porté par une nouvelle amélioration des volumes de gaz et électricité produits, dans un contexte de prix de l'énergie toujours élevés.

Excellente performance de notre production d'électricité en Belgique et de gaz en France

Le chiffre d'affaires de la production d'électricité se porte à 5,7 ME au premier trimestre 2023 et progresse de 188% par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2022. Cette progression reflète l'augmentation des revenus belges qui représentent sur ce trimestre 56% des ventes d'électricité et 34% des revenus totaux du groupe, grâce au parc de cogénérations en Wallonie dont la capacité installée a été multiplié par 2,5x entre 2021 et 2022 (à 7,5 MW) et un prix de vente moyen de 163,7 euros/MWH.

En France, le Groupe bénéficie toujours d'un tarif garanti avec obligation d'achat pour 80% de sa capacité installée en France, l'électricité produite des 2 nouvelles cogénérations mise en production en juillet 2022 étant valorisée sous contrat de vente d'électricité du type "Power Purchase Agreement" avec un prix moyen de plus de 200 euros/MWH sur ce trimestre.

Sur les 3 premiers mois de l'exercice 2023, l'activité de production de gaz affiche un chiffre d'affaires de 3,7 ME, en progression par rapport à l'année passée, grâce à des volumes produits en hausse et des prix de marché soutenus.

Des nouveaux développements en cours

FDE attend dans les prochains mois l'obtention des autorisations administratives pour le lancement du captage et la valorisation du gaz de mine sur 7 nouveaux sites dont certains pourront contribuer dès l'exercice 2023.

Le Groupe a par ailleurs finalisé la construction de sa première centrale photovoltaïque au sol d'une capacité installée de 15 MW qui va démarrer sa production dans les prochains jours. 40 hectares ont déjà été signés pour la mise en place des prochains projets photovoltaïques du Groupe en France et 43 hectares supplémentaires sont en cours de négociation afin de développer dans un premier temps 42 MW de capacités photovoltaïques.

En Lorraine, le Groupe attend toujours la finalisation de l'instruction de sa demande de concession pour lancer les travaux afin de produire du gaz domestique qui sera valorisé en circuits courts, en remplacement du gaz importé.

Enfin, plusieurs projets en Europe sont en cours de contractualisation afin de produire du Bio-GNL et du Bio-CO2 avec la technologie de Cryo Pur. La mise en place de l'optimisation industrielle en cours, couplée avec l'expérience en gestion de projets de FDE, permettra au groupe de déployer dans les prochains mois les technologies brevetées mises au point par cette filiale, en appliquant le modèle d'operateur développé avec succès sur ses activités existantes.

AMBITIONS 2026 CONFIRMEES

Grâce au positionnement du Groupe, développé depuis plus d'une décennie, en tant que producteur d'énergies locales bas carbone, FDE a ainsi la forte conviction d'atteindre pour l'exercice 2026 :

Un chiffre d'affaires supérieur à 100 ME;

Un EBITDA supérieur à 50 ME;

Plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an.

Prochain rendez-vous avec la présentation des résultats annuels de l'exercice 2022, le 26 octobre 2021.

Assemblée Générale de l'exercice 2022 : le 30 novembre 2022.