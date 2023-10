FDE : réitère ses objectifs

(Boursier.com) — FDE , producteur d'énergie à empreinte carbone négative, présente un chiffre d'affaires sur le premier trimestre de l'exercice 2024 s'élevant à 8,1 ME, en hausse de 8% par rapport au T4 2023, principalement porté par une nouvelle amélioration des volumes d'électricité produits, dans un contexte de prix de l'énergie toujours favorable.

Croissance de la production d'électricité

Le chiffre d'affaires de la production d'électricité se porte à 6,9 ME au premier trimestre 2024 et progresse de +21% par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2023. Cette progression reflète l'augmentation de 29% des volumes vendus, compensant une normalisation des prix de l'énergie sur ce trimestre (prix de vente moyen de 146 euros/MWh).

A ce jour, plus de 60% des volumes du portefeuille électricité ont déjà été fixés à des niveaux plus élevés (178 euros/MWh en moyenne pour le reste de l'année 2024), qui viendront contribuer positivement à la croissance continue du chiffre d'affaires du Groupe sur l'exercice 2024.

Sur les 3 premiers mois de l'exercice 2024, l'activité de production de gaz affiche un chiffre d'affaires de 1,0 MEUR sur le seul mois de septembre, compte tenu de la longue indisponibilité du réseau de transport GRT Gaz cet été. Le Groupe a néanmoins profité des récentes évolutions du marché pour sécuriser plus de 33% des volumes gaz pour le reste de l'année 2024 à plus de 48 euros/MWh en moyenne.

Une reprise de l'activité gaz, avec de nouvelles cogénérations en cours d'installation

FDE attend dans les prochaines semaines l'obtention des autorisations administratives pour la mise en place de 4 nouvelles cogénérations dans les Hauts-de-France, qui viendront contribuer à la croissance organique 2024 du Groupe, ainsi qu'à l'accélération du captage et de la valorisation du gaz de mine sur les nouveaux sites identifiés.

Enfin, les prochains mois verront le lancement des travaux préparatoires pour le développement de 85 MW supplémentaires de centrales photovoltaïques que le Groupe planifie de construire en France et Belgique, et des nouveaux projets de production de Bio-GNL et de Bio-CO2 en Norvège.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, un EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Prochain RDV avec l'assemblée Générale de l'exercice 2022, le 30 novembre.