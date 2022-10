FDE : projections à l'appui

(Boursier.com) — FDE , le producteur d'énergie à empreinte carbone négative, remonte de 0,5% à 52,80 euros ce lundi, alors que le groupe a clôturé un exercice 2022 record avec une très forte amélioration de ses principaux agrégats financiers. Le chiffre d'affaires a atteint 26,2 ME au 30 juin (+156% sur l'exercice) avec un Ebitda de 16,4 ME (+460%) et un résultat net part du groupe de 7,3 ME (28% du chiffre d'affaires), confirmant ainsi "la solidité du modèle économique de FDE et sa capacité à accélérer sa croissance". Hors Cryo Pur, la marge d'Ebitda s'inscrit à 66%. Le résultat opérationnel enregistre ainsi une très forte progression, passant de 1,4 ME en 2021 à 14,3 ME sur cet exercice. Malgré un résultat financier en baisse suite notamment à la mise en place de nouveaux financements pour accompagner la croissance du groupe et une charge d'impôt courant et différé de 2,5 ME, le résultat net part du groupe s'établit donc à 7,3 ME en 2022, contre 0,3 ME en 2021.

Au 30 juin 2022, FDE affichait une trésorerie de 24 ME (+17,1 ME par rapport au 30 juin 2021) et une dette financière nette de 31,8 ME. Le ratio endettement net sur fonds propres est de 50% (2021 : 36%).

FDE a continué sa politique soutenue d'investissements pour un montant de 13,6 ME sur l'exercice 2022 dédiés au déploiement de solutions énergétiques locales bas carbone en France et en Belgique. Ces investissements de croissance ont notamment permis une augmentation du parc de cogénérations de 50% sur l'exercice avec l'installation de 5 nouvelles cogénérations de 1,5 MW sur les sites d'Anderlues (4,5 MW) et d'Avion (3 MW) mais aussi la construction de la première centrale photovoltaïque au sol du groupe d'une capacité installée de 15 MW. Celle-ci sera mise en service durant le mois d'octobre dans le Grand-Est de la France.

Curseur ajusté

FDE continue par ailleurs à optimiser la valorisation des revenus associés aux installations du groupe tout en maintenant une visibilité forte sur la génération de ses cash flows avec la mise en place de contrats de vente d'électricité (Power Purchase Agreement) avec des industriels et distributeurs d'énergie de premier plan...

Grâce à la récente obligation verte de 20 ME octroyée par Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) en complément de l'obligation initiale de 25 ME, FDE dispose des ressources financières nécessaires pour déployer sa stratégie de développement et atteindre ses objectifs pour l'exercice 2026 (CA supérieur à 100 ME, Ebitda supérieur à 50 ME et plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an). Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté le curseur de 60 à 62 euros avec un avis 'neutre' sur le dossier...