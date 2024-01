FDE : Progression des revenus du T2 2024 par rapport au T1 2024 (+16%)

(Boursier.com) — FDE , producteur d'énergie à empreinte carbone négative, affiche un chiffre d'affaires sur le premier semestre de l'exercice 2024 (clos au 31 décembre 2023) de 17,6 MEUR, avec une nouvelle amélioration des volumes d'électricité vendus sur le semestre (+13%), dans un contexte de prix de l'énergie toujours volatile.

Progression des volumes de production d'électricité dans un environnement de marché volatile

Le chiffre d'affaires de la production d'électricité a légèrement progressé au premier semestre 2024, pour s'élever à 13 ME. Cette amélioration reflète la bonne performance du parc de cogénérations dans les Hauts-de-France et en Wallonie, et l'augmentation de la capacité solaire photovoltaïque associée à la mise en service du parc de 15 MW à Tritteling, malgré des prix moins favorables que durant l'exercice précèdent. A ce jour, plus de 50% de la production électrique sur le reste de l'année calendaire 2024 est couverte à plus de 140EUR/MWH.

Sur les premiers 6 mois de l'exercice 2024, l'activité de production de gaz affiche un chiffre d'affaires en baisse de 7,6 ME à 4 ME, FDE ayant subi la longue indisponibilité du réseau de transport GRTgaz sur le semestre jusqu'en septembre 2023. Le Groupe a par ailleurs deux procédures en cours avec GRTgaz pour la réparation du préjudice subi et la perte de revenus. Enfin, FDE continue d'optimiser la fixation des prix futurs afin de tirer partie de la volatilité des marchés du gaz.

Les revenus issus de la vente de chaleur, liés au projet de Béthune et à la centrale solaire thermique à Creutzwald, s'élèvent à 206 KE sur ce semestre.

La contribution de Cryo Pur sur ces 6 premiers mois est de 430 KE et représente principalement les revenus associés à l'exploitation et à la maintenance des installations de production de Bio-GNL et Bio-CO2 en Irlande et en Norvège, en attente de la mise en place de nouveaux sites de production de Bio-GNL et Bio-CO2 en Europe.

Des développements de croissance en cours pour 2024

La finalisation prochaine des autorisations administratives pour la connexion de 4 nouvelles cogénérations, déjà sur site dans les Hauts-de-France, viendront contribuer à la croissance organique du Groupe et à l'accélération du captage et de la valorisation du gaz de mine sur les concessions détenues par FDE.

Suite à l'octroi de la concession Bleue Lorraine en novembre dernier, le Groupe avance sur la mise à jour de son plan de développement d'hydrogène décarboné à partir du gaz mosellan, afin de contribuer dans un avenir proche à la sécurité énergétique et participer à la décarbonation de l'industrie et des transports et au développement d'écosystèmes hydrogènes dans la Grande Région. Ce plan sera détaillé le 7 mars 2024.

En Norvège, sa filiale Biogy Solutions AS continue ses travaux d'ingénierie, de contractualisation des intrants avec les agriculteurs locaux et dépôts de permis afin de préparer la mise en production d'ici début 2025 de sa nouvelle unité de production de Bio-GNL et Bio-CO2 à Stavanger. L'unité produira 100 GWh de Bio-GNL, 13.000 tonnes par an de Bio-CO2 liquide et 155.000 tonnes d'engrais biologique, et contribuera, avec les nombreux projets de production d'énergies vertes en développement en Norvège, à la forte croissance du chiffres d'affaires du Groupe.

FDE travaille par ailleurs avec ses partenaires financiers et les agences d'innovation et de développement durables en Norvège sur des solutions de financements de projet et de subventions les plus pertinentes pour accompagner la stratégie de développement du Groupe dans la production de Bio-GNL et de Bio-CO2.

Enfin, le processus de finalisation de l'acquisition de Greenstat AS se poursuit, avec une validation par leurs actionnaires attendue le 30 janvier 2024, qui marquera également le lancement prochain des premiers investissements dans la production d'hydrogène vert en Norvège, pour permettre à terme de remplacer les fuels lourds utilisés par le secteur maritime et pour lesquels des subventions sont également en cours de sécurisation.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, un EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Prochain rendez-vous : Présentation du développement en Lorraine : le 7 mars 2024.