FDE : Perspectives de croissance confirmées

(Boursier.com) — FDE , producteur d'énergie à empreinte carbone négative, affiche un chiffre d'affaires sur le premier semestre de l'exercice 2023 (clos au 31 décembre 2022) de 20,8 ME, en hausse de +129% par rapport à l'année passée, principalement porté par une nouvelle amélioration des volumes produits, dans un contexte de prix de l'énergie volatil mais toujours favorable.

Le chiffre d'affaires de la production d'électricité a été multiplié par 3 et s'élève à 12,7 ME au premier semestre 2023. Cette progression reflète la croissance du parc de cogénérations dans les Hauts-de-France et en Wallonie, dont la capacité installée a augmenté de +50% entre les 2 périodes, pour atteindre 15 MW.

Le Groupe bénéficie d'un tarif garanti avec obligation d'achat en France pour 53% de sa capacité installée en France et en Belgique, l'électricité produite des 5 nouvelles cogénérations mise en production sur l'année 2022 étant valorisée sous contrat de vente d'électricité du type "Power Purchase Agreement (PPA)", avec un prix moyen de vente de plus de 250 euros/MWH sur ce semestre.

Sur les premiers 6 mois de l'exercice 2023, l'activité de production de gaz affiche un chiffre d'affaires de 7,6 ME, en progression de +56% par rapport à l'année passée, dans un contexte de prix de marché soutenus.

Les revenus issus de la vente de chaleur, liés au projet de Béthune et à la centrale de solaire thermique à Creutzwald, s'élèvent à 246 KE sur ce semestre.

La contribution de Cryo Pur sur ces 6 premiers mois est de 266 KE et représente principalement la reconnaissance des derniers revenus associés à la vente de son installation de production de Bio-GNL et Bio-CO2 en Norvège.

Des développements de croissance organique en cours

Les discussions pour l'obtention des autorisations administratives pour la valorisation du gaz de mine sur 7 nouveaux sites progressent, dans un contexte où une plus importante valorisation du portefeuille sous contrat PPA permet aujourd'hui au Groupe d'optimiser ses revenus, sans plafonnement sur les prix de ventes. A ce jour, une grande partie des prix de vente sous ces contrats sont fixés à plus de 230 euros/MWH pour les 12 prochains mois.

FDE a également mis en production sa première centrale photovoltaïque au sol d'une capacité installée de 15 MW, qui contribuera positivement au résultat de l'exercice 2023. 40 hectares ont par ailleurs déjà été signés pour la mise en place des prochains projets photovoltaïques pour atteindre dans un premier temps une capacité totale de 42 MW.

En Lorraine, le groupe continue d'avancer sur les aspects techniques des deux axes stratégiques de développement de production d'hydrogène par pyrolyse du méthane (où FDE participe à un consortium industriel d'envergure qui verra la mise en place de pilote de production d'hydrogène décarboné en amont d'un possible développement industriel) et d'une capacité de stockage de CO2 importante dans les charbons profonds, en attendant l'octroi de la concession Bleue Lorraine.

Enfin, la contractualisation de nouveaux projets en Europe avec la technologie de Cryo Pur est en cours de finalisation, alors que le Groupe met en place sa stratégie d'optimisation industrielle et de standardisation qui lui permettront de répondre à la demande croissante de Bio-GNL et Bio-CO2.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, un EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Prochain rendez-vous avec les résultats semestriels 2023, le 23 mars.