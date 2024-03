FDE : Finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Greenstat ASA

(Boursier.com) — FDE , producteur d'énergie décarbonée, annonce que suite à l'annonce faite le 16 janvier 2024, le groupe a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Greenstat ASA, un opérateur d'énergie verte de premier plan basé en Norvège, avec un fort accent sur les activités hydrogène et solaire, afin de renforcer la position du Groupe en tant que fournisseur européen de solutions de production d'énergie décarbonée.

Une force motrice dans le domaine de l'hydrogène à faible teneur en carbone en Norvège

Greenstat est copropriétaire de l'une des premières usines de production d'hydrogène vert en Norvège, le site pilote de Stord Hydrogen, qui fonctionne depuis plus d'un an.

La société s'est également engagée auprès d'Enova, l'entité du ministère norvégien du climat et de l'environnement chargée de promouvoir une évolution vers des technologies énergétiques et climatiques plus respectueuses de l'environnement, à poursuivre le développement de deux projets H2.

Cotation...

Le premier projet, Hydrogen Hub Agder, est détenu à 100% par Greenstat et implique la construction d'une installation H2 de 20 MW destinée à fournir de l'H2 vert à l'industrie maritime, la production devant commencer début 2026. ENOVA soutiendra les coûts du projet par le biais d'une subvention pouvant atteindre 148.000.000 NOK, ce qui représente plus de 40 % de l'investissement total prévu.

Le second projet, Glomfjord, est détenu à 33% par Greenstat et à 67% par Neptun Tromsø et concerne la construction d'un site de production d'ammoniaque vert de 20 MW H2 destiné à un grand producteur d'engrais opérant dans les environs, la production devant commencer en 2027. De même, plus de 40% des coûts du projet, soit 150.000.000 NOK, seront financés par une subvention d'ENOVA.

Ces deux projets entrant en phase de développement, combinés au site existant déjà en production, font du portefeuille H2 de Greenstat l'un des plus grands portefeuilles H2 de Scandinavie.

Un portefeuille solaire attrayant en cours de développement

L'équipe expérimentée de développeurs de Greenstat a constitué un portefeuille très intéressant de projets solaires en Europe.

Un premier projet de 45 MW, détenu à 49% par Greenstat, est déjà en exploitation depuis le second semestre 2023 et génère des revenus annuels d'environ 5,5 millions d'euros.

Le reste des projets solaires à développer tout au long de l'année 2024 dépasse les 50 MW, la construction commençant au deuxième trimestre 2024.

Ces projets sont soutenus par Greenstat Solar Solutions, l'équipe interne d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), fournissant des ventes et des installations de systèmes d'énergie solaire.

Une acquisition stratégique pour FDE, rapidement rentable pour ses actionnaires

L'acquisition s'appuie sur l'expansion continue de FDE en Norvège depuis 2022 et renforce son portefeuille de solutions à faible émission de carbone, en soutenant la stratégie de croissance à long terme du groupe et en se concentrant sur la création de valeur pour les actionnaires.

Le montant de la transaction s'élève à environ 15,5 millions d'euros, consistant principalement en une augmentation de capital de 13 millions d'euros pour financer le pipeline de projets, permettant à FDE de détenir une participation de contrôle dans Greenstat de 56,35 % de son capital social et de ses droits de vote.

La transaction a été entièrement payée avec les liquidités existantes, permettant à FDE de maintenir sa forte capacité de financement, parallèlement aux discussions de financement en cours, afin de poursuivre ses différents projets, y compris ceux de sa nouvelle filiale, Greenstat. Les prochains mois seront mis à profit pour restructurer la société en réorganisant l'équipe pour mener à bien les projets futurs, tout en réduisant de manière significative les couts de structure.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'objectif de FDE de générer une croissance durable et plus forte, à la fois organique et externe, et soutient les objectifs stratégiques à moyen terme du groupe. FDE communiquera ses nouvelles perspectives de croissance pour l'exercice 2026 lors de sa journée investisseurs qui aura lieu le 30 mai 2024.

FDE confirme ses objectifs pour l'exercice 2026, à savoir un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions d'euros, un EBITDA supérieur à 50 millions d'euros et plus de 10 millions de tonnes d'émissions de CO2eq évitées par an.

Prochain rendez-vous : Présentation du développement en Lorraine : le 7 mars 2024 à 16h (détails à suivre sur le site de FDE).