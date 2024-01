FDE : en cours d'acquisition d'une participation majoritaire dans Greenstat ASA en Norvège

(Boursier.com) — FDE , producteur d'énergie à empreinte carbone négative, a approuvé la prise de participation majoritaire dans Greenstat ASA, un opérateur d'énergies vertes de premier plan basé en Norvège, centré notamment sur la production d'hydrogène vert et d'électricité renouvelable, renforçant ainsi la position du Groupe en tant que producteur européen de solutions énergétiques bas carbone.

Une solide plateforme de développement de projets en Norvège et au-delà...

Greenstat, un développeur d'énergies renouvelables basé à Bergen, s'est développé depuis 2015 sous la direction de son Président, Bernt Skeie, et de son Directeur Général, Vegard Frihammer. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6,2 millions d'euros.

Grâce à son équipe expérimentée, Greenstat développe et exploite des infrastructures d'énergies renouvelables afin de favoriser la transition vers les énergies bas carbone. La stratégie de la société, axée sur le développement de projets s'appuyant sur la meilleure technologie disponible et un ancrage local fort, correspond parfaitement à la culture et au portefeuille d'actifs de FDE.

Depuis sa création, Greenstat a ainsi développé un portefeuille diversifié et attrayant, principalement dans les domaines de l'hydrogène et du solaire, avec une capacité brute d'environ 450 MW. Les principaux projets entreront bientôt en phase de construction et bénéficieront de l'excellente expérience de FDE en matière de construction et d'exploitation de sites de production d'énergies vertes.

Un portefeuille attrayant et mature d'hydrogène et d'énergie solaire en cours de déploiement

Greenstat est déjà un acteur de premier plan dans le domaine de l'hydrogène, produisant de l'hydrogène vert à l'usine pilote d'hydrogène de Stord en Norvège. L'entreprise est également le partenaire principal de 3 des 5 projets maritimes d'hydrogène en Norvège sélectionnés par Enova, l'entité du ministère norvégien du climat et de l'environnement chargée de promouvoir les technologies énergétiques et climatiques les plus respectueuses de l'environnement. Enova a ainsi accordé un financement total d'environ 40 millions d'euros à Greenstat pour développer ces 3 projets d'une capacité d'électrolyse de 20 MW chacun. La construction devrait commencer en 2024.

Greenstat est aussi un producteur d'énergie solaire photovoltaïque et détient une participation de 49 % dans une première centrale de 45 MW actuellement en opération, avec un portefeuille de projets solaires de plus de 50 MW en cours de développement sur 2024.

Construire un leader indépendant dans le domaine de l'hydrogène et de l'énergie à faible teneur en carbone

L'ajout de Greenstat au portefeuille existant de FDE renforcera la position du Groupe en tant que producteur indépendant et multi-énergies bas carbone, fournissant toutes les énergies clés pour un avenir durable : gaz vert, électricité verte, H2 décarboné et Bio-CO2, en particulier en Norvège où FDE accélère son développement d'usines de biogaz liquéfié (LBG) et de Bio-CO2 via sa filiale Biogy Solutions AS.

Les capacités de Greenstat en matière d'identification et de développement d'opportunités de production d'énergies, combinées au savoir-faire de gestion de projets et d'exploitation de FDE, permettront un déploiement rapide et efficace de nouveaux sites de production d'énergie à faible teneur en carbone dans toute l'Europe, avec une profitabilité attendue dès le moyen terme.

Ces diverses synergies permettront ainsi de créer un acteur européen de premier plan dans la production d'énergie bas carbone, qui contribuera de manière significative à l'objectif de neutralité carbone de l'Europe d'ici à 2050.

Une opération porteuse de valeur pour FDE

La transaction comprend trois tranches d'opérations de capital sur une période de 18 mois.

La première tranche, qui doit être réalisée d'ici le 9 février 2024, comprend l'achat des actions d'un investisseur existant pour environ 2,3 millions d'euros et la souscription de nouvelles actions de Greenstat pour environ 13,2 millions d'euros, ce qui permettra à FDE d'acquérir une participation de contrôle dans Greenstat de 56,35 % de son capital social et de ses droits de vote.

Une deuxième et une troisième tranches d'un montant respectif maximum de 13,2 millions d'euros seront investies dans Greenstat, sous réserve que la société atteigne certains jalons opérationnels et financiers.

La transaction sera financée par la trésorerie disponible du Groupe, permettant à FDE de conserver sa forte capacité de financement afin de poursuivre ses différents projets, y compris ceux de sa nouvelle filiale, Greenstat.

La réalisation de la transaction est soumise aux dernières conditions de clôture et à l'approbation des actionnaires de Greenstat lors de leur prochaine assemblée générale.

Vegard Frihammer, Directeur Général de Greenstat ASA, a déclaré : "Le développement d'une plateforme de production d'énergies vertes de premier plan nécessite une solide expertise, de fortes capacités financières et opérationnelles, mais aussi une approche agile. Les équipes de FDE et de Greenstat possèdent ce savoir-faire et cette ambition commune afin de devenir un producteur indépendant d'énergies à faible teneur en carbone de premier plan en Europe".

Antoine Forcinal, Directeur Général de FDE, explique : "L'acquisition de Greenstat est une étape logique dans le développement continu de FDE en Europe et plus particulièrement en Norvège, en tant que producteur clé d'hydrogène et plus globalement d'énergies vertes. Je suis ravi d'accueillir Vegard Frihammer et toute son équipe au sein du groupe FDE".

Suite à cette acquisition, FDE communiquera ses nouvelles perspectives de croissance pour l'exercice 2026 lors de sa journée investisseurs qui aura lieu au 2ème trimestre 2024 (date qui sera communiquée ultérieurement).

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 millions d'euros, un EBITDA supérieur à 50 millions d'euros, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Prochains rendez-vous :

*Chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2024 : le 24 janvier 2024.

*Présentation du développement en Lorraine : le 7 mars 2024.